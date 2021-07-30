Минздрав Коми закупит более 130 единиц диагностического оборудования

Новая техника будет установлена в центральных районных больницах Коми Фото: Архив "КП"

В Коми появится высокотехнологичная диагностическая техника, сообщает региональный Минздрав. Уточняется, что в этом году больницы республики получат более 130 единиц медицинских аппаратов.

- В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения запланировано приобретение компьютерных томографов, флюорографов, маммографов, рентген-аппаратов, эндоскопического оборудования, - рассказали в ведомстве.

Предполагается, что установки оборудования позволит повысить качество оказываемых медуслуг.

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