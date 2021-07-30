В Коми более 200 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

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По состоянию на пятницу, 30 июля, в Коми 200 255 человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За последние сутки выздоровел 131 человек, а за все время – 47 653. За сутки коронавирус подтвердился у 275 человек, а за весь период пандемии – у 54 894.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 100 случаев, – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в Ухте заболели 55 человек, в Усинске – 20, а в Усть-Вымском районе – 20. Всем пациентам оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 5156 человек. За последние сутки с учета сняли 93 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались пятеро пациентов, у которых диагностировали коронавирус. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 1203 смертельных случая. Всего в республике 200 255 человек сделали прививку от коронавируса.

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