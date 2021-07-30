В Коми двоих подростков будут судить за угон мини-кросса

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В Усинске 17-летнего и 16-летнего местных жителей обвиняют в угоне мини-кросса Raptor 140cc. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Подростки заметили мини-кросс, припаркованный на улице Пионерской, и решили его угнать. Злоумышленники завели мотор, покатались по городу и оставили транспортное средство в лесу. Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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