Со 2 августа в Сыктывкаре будут перекрывать дороги: список

Фото: Нина ЮШКОВА

С понедельника, 2 августа, в Сыктывкаре перекроют движение транспорта на участках дорог по ряду улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения коснутся дворовых проездов в районе дома № 42 по улице Красных Партизан, домов №43 и №189 по улице Морозова и дома №2 на Покровском бульваре. Во всех случаях будут перекрывать лишь половину проезжей части. Кроме того, около дома №16 по улице Малышева перекроют тротуар. Все вышеперечисленные ограничения будут действовать до 30 сентября.

Кроме того, будет ограничено движение по Октябрьскому проспекту в районе дома №3 и по улице Карла Маркса в районе дома №201. До среды, 4 августа, на каждом из этих участков будет перекрыта половина проезжей части. Все ограничения связаны с проведением земельных работ.

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