В Сыктывкаре воссоздали «стену Цоя», существующую в столице Коми с 90-х годов прошлого столетия.

На стене имеются иллюстрации к песням Виктора Цоя. Будут отображаться и сами тексты композиций. На стене уже появился портрет Цоя. Воссоздают стену два человека. Проект поддержали как в администрации Сыктывкара, так и Госсовете Коми, а также общественники и владельцы забора.

Стену уже обновляли несколько лет назад. Тогда активисты нарисовали портрет Цоя и оформили бетонные плиты тематическими рисунками. Однако уже через пару месяцев стену начали портить. Как передает БНК, она находится во дворе за детским садом на улице Печорской, 8А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре намерены восстановить стену Цоя

Излюбленное место фанатов давно оставляет желать лучшего (подробнее)