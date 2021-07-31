В Коми пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пьянство до добра не доведёт. Давно известно. В минувшую пятницу, 30 июля, нетрезвый водитель «десятки» сбил полицейского и прокатил его на капоте несколько десятков метров, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Происшествие случилось вечером на улице Центральной в Воркуте. За рулём «десятки» сидел молодой мужчина с признаками нетрезвого человека. На него-то и обратили внимание полицейские. На боковых стеклах «Лады» была тонировка, рассказали в ведомстве.

- Правоохранители попросили водителя предъявить документы. В ответ мужчина газанул, сбил одного полицейского и провез его на капоте несколько десятков метров, говорится в сообщении регионального МВД.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, завели административные дела. «Десятку» отправили на спецстоянку.

КСТАТИ

Горе-водителя к административной ответственности привлекали 80 раз, а за год – 48.

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