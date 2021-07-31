За сутки в Сыктывкаре 101 человек заболел коронавирусом

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По состоянию на субботу, 31 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в Коми выздоровели 102 человека, а за все время – 47 755. За последние сутки в Коми зафиксировали 279 новых случаев заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии – 55 173.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 101 случай, Ухте – 51, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что пациентам оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением остается 6121 человек. За последние сутки с учета сняли 936 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались трое пациентов с коронавирусом, а за весь период пандемии – 1206.

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