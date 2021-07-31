В Коми чиновников обязали убрать несанкционированные свалки

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Администрацию Усть-Вымского района обязали убрать несанкционированные свалки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В одном из сел обнаружили две свалки. Площадь одной из них составила 150 квадратных метров, а другой – 250. Усть-Вымский районный суд пришел к выводу, что именно администрация является собственником отходов, которые находятся на этих свалках, а также собственником земли. Власти должны ликвидировать свалку до 1 июня 2022 года. Такой срок связан с особенностями бюджетного процесса.

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