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Общество31 июля 2021 16:32

C памятника чернобыльцам в Сыктывкаре исчез барельеф

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре с памятника ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции пропал барельеф. Об этом сообщили местные жители.

Памятник открыли в День России, 12 июня, возле школы №1 по улице Чернова. В пятницу, 30 июля, сыктывкарцы заметили, что ядро, олицетворяющее разрушающую силу взрыва, пропало. В администрации пояснили, что барельеф отправили на доработку. Скульптор поработает над мелкими деталями, а затем покроет элемент защитными составами. Как передает «Комиинформ», планируется, что барельеф вернут на место до 10 августа.

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