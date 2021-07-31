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В первой половине 2021 года в Коми увеличились продажи молока и яиц. Об этом сообщает Комистат.

По данным аналитиков, численность крупного рогатого скота в республике составила 31,5 тысячи голов. В регионе насчитывается 13,5 тысячи коров, 38,9 тысячи свиней, 10,7 тысячи овец и коз, а также 1627,4 тысячи голов птицы. Количество коров снизилось на 4,7%, свиней - на 2,5%, а поголовье птицы возросло на на 4,7%.

В январе-июне в произведено скота и птицы на убой 17,7 тысячи тонн, молока - 26,7 тысячи тонн, а яиц - 64,9 миллиона штук. Производство скота и птицы на убой возросло на 5,3%, молока – на 2,4%, яиц – на 5%. Надой молока на одну корову составил 2598 килограмм. Годом ранее этот показатель составлял 2425 килограмм. Яйценоскость курицы-несушки уменьшилась на 3,1% и составила 154 штуки яиц. В Коми увеличилась реализация молока и яиц, уменьшилась продажа скота и птицы, овощей и картофеля.

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