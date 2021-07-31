В Коми экс-заключенному разрешили посещать заведения, где торгуют спиртным в разлив

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В Коми бывший заключенный добился права посещать заведения, где торгуют спиртным в разлив. Соответствующее решение принял Эжвинский районный суд.

Бывший заключенный подал с исковое заявление к управлению МВД России по Сыктывкару. Мужчина требовал частичной отмены административных ограничений. Воркутинский городской суд запретил ему в течение восьми лет после отбытия заключения появляться в организациях торговли и местах общественного питания, где продается алкоголь в розлив. Кроме того, экс-заключенный должен был трижды в месяц являться в органы внутренних дел. С 2010 по 2015 год мужчину трижды судили за кражу, грабеж и хранение наркотиков.

Мужчина просил отменить запрет на посещение питейных заведений. Он сообщил, что он не употребляет спиртное и наркотики. Кроме того, экс-заключенный просил заменить обязательные отметки три раза в месяц на явку один раз в месяц. Суд отметил наличие у мужчины положительных характеристик и удовлетворил его требования.

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