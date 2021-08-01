В Коми появился штаб по внедрению Национальной социальной инициативы

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В Коми создали региональный штаб и экспертная группа по внедрению Национальной социальной инициативы. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя правительства республики Игорь Булатов.

Эту структуру создали в связи с тем, что в Коми внедряется проект Национальной социальной инициативы по направлениям «Здравоохранение», «Рынок труда и поддержка занятости» и «Социальная защита». Его реализует Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Проект нужен для того, чтобы выявить и устранить барьеры при оказании услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. Его задачами также являются повышение эффективности процессов в деятельности организаций социальной сферы, формирование рейтинга российских регионов и муниципалитетов по качеству жизни населения.

В состав штаба вошли представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми, Минфина, Минтруда, а также Минздрава республики.

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