За неделю в Коми изъяли девять охотничьих ружей

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

За прошедшую неделю сотрудники Управления Росгвардии по Коми изъяли девять единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю росгвардейцы выявили 10 правонарушений в области оборота оружия, составили два административных протокола за некачественное оказание охранных услуг, а также рассмотрели 420 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением сроков продления разрешительных документов. К административной ответственности привлекли одного владельца оружия. Он в двухнедельный срок не сообщил об изменении места жительства.

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