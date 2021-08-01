В Коми пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 31 июля, в Усть-Вымском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 16.06. Пьяный водитель 1996 года рождения ехал за рулем Chevrolet Lacetti по автодороге Вогваздино - Яренск со стороны Яренска. На третьем километре дороги он не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Niva Chevrolet. После этого Lacetti столкнулся с Cherry S21.

В результате ДТП пострадали пять человек. Травмы получили водитель Chevrolet Lacetti, двое пассажиров Niva Chevrolet, а также водитель и пассажирка Cherry.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сети появилось видео с пьяным водителем, сбившим полицейского в Коми

Злоумышленник прокатил правоохранителя на капоте (подробнее)