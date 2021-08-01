За сутки в Сыктывкаре 104 человека заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на воскресенье, 1 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 104 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровел 141 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 47 896 пациентов. За сутки коронавирус подтвердился у 281 человека, а за все время – 55 454.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 104 случая, Ухте – 53, – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остается 6121 человек. За сутки в Коми скончался один пациент с коронавирусом, а за все время – 1207.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми еще у 281 человек подтвердился коронавирус

Кроме того, еще один пациент скончался (подробнее)