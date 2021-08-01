В Сыктывкарском суде ищут нового судью

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В Сыктывкарском городском суде открыли вакансию судьи по гражданским делам. Об этом сообщили в Квалификационной коллегии судей Коми.

Документы и заявления претенденты предоставляют лично в квалификационную коллегию по рабочим дням доо 13 августа. Сделать это можно с девяти утра до пяти у, а в пятницу – до полудня. Документы принимаются на улице Д. Каликовой, 22, кабинет 22. Контактный телефон: (8212) 24-91-13. О дате и месте рассмотрения представленных заявлений в коллегии обещают дополнительно.

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