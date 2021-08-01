В Сыктывкаре изменили плату за проезд речным транспортом

Фото: прокуратура Коми

В Сыктывкаре изменились тарифы за проезд речным транспортом и провоз багажа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, речь идет о плате за перевозку пассажиров и багажа речным транспортом МКП «Жилкомсервис» по пяти маршрутам:

- г. Сыктывкар (гостиница "Югор") - м. Заречье;

- г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ;

- г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой;

- г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка;

- г. Сыктывкар (проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка.

По некоторым направлениям маршрутов стоимость снизилась, а по некоторым - повысилась.

Стоимость проезда по маршруту гостиница "Югор" - м. Заречье повысилась на 60 копеек и составит 6,60 рублей. Проезд от м. Алешино в п.г.т. Седкыркещ составит 80 рублей, что на 13 рублей больше, чем ранее. Маршрут ул. Пушкина - м. Сидорполой самый дорогой – 133 рубля. Ранее стоимость составляла 139 рублей.

Маршруты р-н ул. Кутузова – п.с.т. Трехозерка и проезд Геологов – п.с.т. Трехозерка уравняли в цене и теперь их стоимость 88 рублей. Ранее билет по этим направлениям стоил 97 и 58.80 рублей соответственно.

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