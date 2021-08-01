В географическом центре Коми установят знак

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Республиканский центр детей и молодежи организует туристско-краеведческую экспедицию в Сосногорск, где участники установят знак географического центра Коми. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Акция приурочена к 100-летию региона и Дню географа. Участвовать в мероприятии могут разновозрастные команды от образовательных учреждений Коми. Рекомендуемый состав команд - руководитель (педагог) и от одного до семи учащихся. Для команд требуется предварительная электронная регистрация.

Экспедиция будет проходить в несколько этапов. Первый из них является заочным и продлится до 12 августа. Участникам предстоит определить центральные и другие знаковые точки территории района, нанести их на карту, а также разработать экскурсионный маршрут по достопримечательностям своего района. Второй этап будет проходить с 17 по 18 августа в Сосногорске. Участникам предстоит установить знак географического центра Коми. Их также ожидает обзорная экскурсия по городу, краеведческая конференция, а в окрестностях поселка Вис – обустройство биваков и торжественное открытие знака. Итоги экспедиции подведут до 22 сентября.

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