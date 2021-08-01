Названы преступления, которые чаще всего совершают подростки в Сыктывкаре

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Начальник УМВД России по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов рассказал, какие преступления совершают подростки в столице Коми. Об этом он рассказал на прямой линии по вопросам криминогенной ситуации в городе.

С начала года дети и подростки совершили 73 преступления. Чаще всего это были кражи из магазинов из хулиганских побуждений. Лишь некоторые кражи были совершены для того, чтобы перепродать товар. Большая часть нарушителей давно известны правоохранителям. Чаще всего они состоят на учете. С начала года дети 387 раз нарушили комендантский час.

Случается, что дети бегут из дома, и чаще всего такое происходит в 13-16 лет. Уточняется, что 60% беглецов – воспитанники детских домов. В основном они ночуют у друзей или в подъездах, а днем посещают торговые центры. Как передает «Комиинформ», там их чаще всего и задерживают.

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