В Коми опрокинулся Dodge: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 31 июля, в Ухте опрокинулся Dodge Caliber, в результате чего пострадал водитель 1983 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 23.54. Dodge ехал по автодороге Ухта - Дальний в сторону поселка Дальний. На первом километре дороги иномарка наехала на бетонное ограждение моста. От удара машина перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мужчине выписали направление на медосвидетельствование, но от его прохождения тот отказался. Машину поместили на спецстоянку, водителю предстоит лишение прав и штраф.

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