У жителей Коми пересчитают размер пенсии

Перерасчет проводится беззаявительно. Фото: Нина ЮШКОВА

— Перерасчет размера пенсий коснётся тех, кто имел факт работы в течение прошлого года. Это порядка 9,5 млн человек. Где-то в этих пределах, — сказала ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Елена Бибикова пояснила, что перерасчет производится исходя из суммы страховых взносов, которые отчислены работодателем в течение 2020 года. Перерасчет проводится беззаявительно.

Сенатор отметила, что перерасчет размера пенсий производится исходя страховых взносов, поступивших на лицевой счет человека, при этом учитывается не более трех баллов – зарплата учитывается где-то на уровне трех минимальных размеров оплаты труда. Но это общая норма, и она практически ничем не отличается от действующей.

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