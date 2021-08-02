Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 9:13

У 83-летнего жителя Коми пытались украсть 150 тысяч рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pixels.com

Фото: pixels.com

В Воркуте у 83-летнего местного жителя неизвестные и пытались украсть 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

Воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Пенсионеру посоветовали снять деньги и перевести их через терминал на безопасный счет. Злоумышленники заявили, что это позволит мужчине сохранить свои деньги.

Однако воркутинец уже имел дело с мошенниками, поэтому он прекратил разговор, сохранив таким образом 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества. Злоумышленники звонили воркутинцу с номеров, зарегистрированными в Москве и Подмосковье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у семьи из Коми 249 тысяч рублей (подробнее)