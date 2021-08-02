У 83-летнего жителя Коми пытались украсть 150 тысяч рублей

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В Воркуте у 83-летнего местного жителя неизвестные и пытались украсть 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

Воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Пенсионеру посоветовали снять деньги и перевести их через терминал на безопасный счет. Злоумышленники заявили, что это позволит мужчине сохранить свои деньги.

Однако воркутинец уже имел дело с мошенниками, поэтому он прекратил разговор, сохранив таким образом 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества. Злоумышленники звонили воркутинцу с номеров, зарегистрированными в Москве и Подмосковье.

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