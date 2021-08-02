Мошенники украли у двух женщин из Коми 404 тысячи рублей

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Мошенники украли у двух жительниц Усть-Цилемского района более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине 1968 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что некая злоумышленница взломала личный электронный кабинет жительницы Коми и собирается оформить на нее кредит. Якобы для того, чтобы предотвратить это, «сотрудник» предложил женщине перевести деньги на защищенные счета. Женщина так и поступила, в итоге лишившись 300 тысяч рублей.

Пенсионерке 1943 года рождения позвонила женщина и представилась сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила, что одного из сотрудников банка якобы подозревают в махинациях со счетами клиентов. Собеседница добавила, что нужно срочно снять все деньги и перевести на безопасный счет. Пенсионерка сняла 104 тысячи и перевела их на пять номеров. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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