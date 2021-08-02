В Сыктывкаре 70 работников детсадов заразились коронавирусом

За сутки в детсадах Сыктывкара коронавирусом заразились 32 ребёнка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре продолжают фиксировать рост заболевших коронавирусом в детских садах.

Согласно данным администрации столицы Коми, за последние сутки коронавирус был подтвержден у 70 работников образовательных учреждений. Всего в детсадах Сыктывкара работает сегодня 4 522 сотрудника, сейчас заражены инфекцией 1,68%.

Воспитанники детсадов так же заражаются коронавирусом. На сегодняшний день подхватили инфекцию 32 ребёнка. Однако в процентном выражении показатель заболеваемости весьма низок: из 19 779 дошколят инфицированы лишь 0,16%.

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