Сыктывкарка через суд добилась установки пандуса в подъезде

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Жительница Эжвинского района Сыктывкара добилась того, чтобы ее подъезд сделали доступным для инвалидных колясок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

У женщины двое сыновей-инвалидов. Подъезд их дома не был доступен для инвалидных колясок. За помощью сыктывкарка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и обратилось в суд. Прокуратура потребовала обязать районную администрацию оборудовать входную группу подъезда и лестничный марш техническими средствами реабилитации инвалидов. Суд удовлетворил иск, и на лестнице, ведущей к лифту лестнице, установили откидную платформу. Кроме того, вход в подъезд оборудован пандусом.

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