Житель Сыктывкара подозревается в убийстве собутыльника

Фото: СУ СК по Коми.
Житель Сыктывкара подозревается в убийстве, сообщает СУ СК России по Коми.
В доме №49 по улице Первомайской случилось страшное. Между 49-летним подозреваемым и 55-летним местным жителем во время застолья произошёл конфликт.
- Подозреваемый нанес оппоненту не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК по Коми.
Сейчас подозреваемый задержан, его заключили под стражу. Назначены судебные экспертизы, говорится в сообщении следователей.
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