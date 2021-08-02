Жителя Коми посадили за то, что он выращивал коноплю

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Инте 26-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте и хранении наркотиков, а также в предоставлении помещения для употребления этих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в этом году фигурант выращивал в своей квартире марихуану. Он сушил это растение, а затем продавал своим знакомым. Кроме того, молодой человек предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков. Житель Инты признал свою вину. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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