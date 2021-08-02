За сутки в Сыктывкаре еще 99 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 2 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 103 человека, а за все время – 47 999. За последние в Коми зафиксировали 275 новых случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в регионе такой диагноз подтвердился у 55 729 человек.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 99 случаев, – говорится в сообщении.

В Ухте зафиксировали 54 новых случая, а в Усинске – 18. Всем пациентам оказывают необходимую помощь.Всего под медицинским наблюдением остается 6121 человек. За последние сутки в Коми скончались 13 пациентов с коронавирусом, а за весь период пандемии – 1220.

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