В Коми пятый день ищут 59-летнего мужчину с провалами памяти

Фото: ВТК-24

В Коми ищут Яремина Эдуарда Михайловича 1962 года рождения. Он пропал еще в четверг, 10 июля.

В тот день мужчина вышел из квартиры в Вуктыле и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Рост пропавшего – 155 сантиметров, он среднего телосложения с седыми волосами средней длины. На правой щеке у жителя Коми несколько шрамов, он может носить очки. Мужчина был одет в черный спортивный костюм, на ногах черные кроссовки с красным рисунком на подошве. Он страдает провалами в памяти. Как передает ВТК-24, тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8(82146)9-32-02, 8(82146)2-21-02, 9-32-53, 9-32-08.

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