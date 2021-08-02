В Сыктывкаре из окна на пятом этаже выпала несовершеннолетняя девочка

Летом дети часто выпадают из окна. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На улице Тентюковской из окна пятого этажа выпала девочка 2015 года рождения. Сотрудники полиции выяснили, что в момент случившегося дошкольница была дома одна, без взрослых.

Как сообщают в региональном МВД, родители девочки ненадолго уехали, оставив девочку гулять около дома под присмотром старшего брата - школьника. Малышка зашла домой одна, спустя некоторое время брат последовал за ней, но обнаружил, что в квартире никого нет.

- Балконное окно было раскрыто. Подросток выглянул на улицу и увидел, что сестра лежит на земле, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в отделение реанимации. Также сообщается, что семья ребёнка ранее на учете в ПДН не состояла. Сейчас полиция проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагическая оплошность

В Коми двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна (подробности)