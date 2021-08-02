Житель Волгограда переехал с семьей в Коми ради наркоторговли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 31-летнего жителя Волгограда обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, волгоградец испытывал финансовые трудности и поэтому решил устроиться работать наркокурьером и закладчиком. В ноябре мужчина приехал в Коми, где продолжил зарабатывать таким способом. Он арендовал квартиру, где хранил и фасовал наркотики, а затем раскладывал их в тайники-закладки в Сыктывкаре и близлежащих районах.

В январе приезжего задержали. Мужчина заявил, что сам употребляет наркотики, но на наркологическом учете не состоит. В Сыктывкар мужчина привез свою жену и детей, но для расфасовки наркотиков снял отдельную квартиру. Уголовное дело направили в суд.

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