В Коми директора оштрафовали за то, что он не вовремя рассчитал сотрудника

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Бывшего директора ООО «ДДС-Плюс», осуществлявшего горнопроходческие и горномонтажные работы на шахтах АО «Воркутауголь» по договорам подряда, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратился один из бывших работников подразделения ООО «ДДС-Плюс» в Воркуте. Директора обязали начислить компенсацию за несвоевременное произведение расчета при увольнении. Однако тот не стал устранять нарушение. Экс-директор объяснил, что на тот момент срок его полномочий истек. Однако нарушитель не учел, что срок этот истек лишь через месяц после наступления предельной даты для рассмотрения акта реагирования. Экс-директора оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Кроме того, мужчина является фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы части своих работников на сумму более миллиона рублей.

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