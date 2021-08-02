В Коми глубинке бухгалтер переплатила себе почти 3 млн рублей

Дело направлено в суд. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Усть-Куломском районе бывший заместитель главбухгалтер администрации одного из сел района обвиняется присвоение в особо крупном размере, сообщили в Прокуратуре Коми.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемая начисляла себе заработную плату и отпускные в повышенном размере, переоценив свой труд таким образом на 2,9 млн рублей.

Вину в содеянном женщина признала, уголовное дело рассмотрит Усть-Куломский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми директор невовремя выплатил зарплату сотруднику (подробности)