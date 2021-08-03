На Вуктыле должник по алиментам приговорён к лишению свободы

Вину в совершении преступления подсудимый полностью признал. Фото: Нина ЮШКОВА

Вуктыльский суд огласил приговор ранее судимому жителю вуктыльцу за неоднократную неуплату денежных средств на содержание собственных несовершеннолетних детей.

Установлено, что на основании решения суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода на содержание ребенка до его совершеннолетия. Однако в период с июля по ноябрь прошлого года, несмотря на привлечение к административной ответственности ранее по факту неуплаты алиментов на ребенка, гражданин вновь задолжал своей кровинушке более 195 тысяч рублей. Вину в совершении преступления подсудимый полностью признал.

Подсудимого приговорили к наказанию в виде четырех месяцев и двадцати дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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