В Коми сироты смогут получить жильё по месту своего проживания

До этого момента дети-сироты, нуждающиеся в жилье, получали его по месту включения в список. Фото: Нина ЮШКОВА

Органы местного самоуправления в Коми теперь вправе приобретать жильё детям-сиротам даже на территории других муниципалитетов региона. Таким образом, дети-сироты, достигшие 23 лет, смогут реализовать свое право на жилье по месту фактического проживания в пределах республики, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.

Документ подписал первый зампредседателя правительства Коми Игорь Булатов.

До этого момента дети-сироты, нуждающиеся в жилье, получали его по месту включения в список. Зачастую это было неудобно, так как фактически они проживали на территории другого муниципалитета.

В Минобрнауки Коми уточнили, что для того, чтобы органы местного самоуправления приобрели жилые помещения детям-сиротам на территории любого муниципального образования Коми обязательно наличие письменных заявлений граждан о предоставлении им жилого помещения за пределами муниципалитета, в связи с их постоянным проживанием на иной территории республики.

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