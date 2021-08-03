Подростков из Коми застали за «взрослым занятием» в центре Воркуты

Фото: https://vk.com/hellovorkuta

В Воркуте группа подростков была замечена за совсем недетским занятием - распитием алкоголя и курением. Фотография школьников была опубликована в городских пабликах в социальных сетях. На ней изображено, как подростки, сдвинув скамейки городского парка, сели в круг и весело проводят время.

- Уважаемый родители, обратите внимание, среди данной компании могут быть ваши дети. Данная компания распивает алкоголь и курят в центре города. Интересуйтесь, как и где гуляют ваши дети, - негодует анонимный автор фото.

Пост фотографа вызвал бурное обсуждение в комментариях. Горожане сразу же разделились на два лагеря: тех, кто осудил поступок детей, и тех, кто отнесся с пониманием и даже попытался найти причины происходящему.

- Ещё и лавочки сдвинули, а остальные - обойдётесь. Ни стыда, ни совести, сопляки малолетние, - пишет раздосадованная Ирина.

- За собой следите, господа, вы пример подаёте. Я живу в Воркуте не так много, но ещё ни разу подростки не мешали мне спать и не будили воплями моего ребёнка. А вот бухие взрослые - постоянно. Исключительно мы виноваты в том, что подросткам негде провести время в большой компании. В Воркуте на каждом углу пивнушки для взрослых и ни одного тайм-кафе, где ребята бы собрались и хорошо провели время вместе, - вступилась за подростков Лана.

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