Мошенники пытались украсть у жительницы Коми 4 миллиона рублей

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Мошенники пытались украсть у жительницы Ухты 1981 года рождения более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные якобы пытаются взять на имя женщины кредит. Собеседник убеждал женщину назвать данные банковской карты, чтобы избежать списания, а также взять реальный займ и перевести деньги на безопасный счет.

Ухтинка позвонила на горячую линию банка и узнать подробную информацию. Женщине рассказали, что ей звонят мошенники, и следовать их указаниям не стоит. После этого горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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