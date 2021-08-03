В Коми 16-летняя девушка на мотоцикле попала в ДТП

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В понедельник, 2 августа, в Сосногорске 16-летняя девушка на мотоцикле попала в аварию. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около часа ночи в поселке Малая Пера. Девушка 2005 года рождения ехала за рулем мотоцикла «Партизан 150» по улице Советской. Напротив дома №11 она не справилась с управлением и упала на дорогу. В результате ДТП пострадала водитель. Она получила ушибы головы, рук и живота. За медицинской помощью пострадавшая обратилась самостоятельно после аварии.

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