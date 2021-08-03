Синоптики Коми прогнозируют возвращение тепла в Заполярье

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В Заполярье наконец придет летнее тепло. Оптимистичный прогноз опубликовали региональные синоптики. По их данным, в начале августа температура воздуха будет выше обычной на 2-4 градуса.

— На неделе прогнозируется повышение температуры на 2 градуса на юге и до 4 градусов — на крайнем севере. Долгожданное тепло придет в Заполярье, - сообщили метеорологи.

В целом по республике ожидается +18...+23 градуса тепла, ночью же столбик термометра покажет +9...+14 градусов. Самая высокая температура, по словам синоптиков, будет на юго-востоке Коми: там воздух прогреется до +28 градусов жары.

Вместе с теплом придут и дожди, но продлится это лишь до середины этой недели. Однако при грозе и ливнях ожидается штормовой ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

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