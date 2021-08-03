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Происшествия3 августа 2021 11:40

Минздрав Коми рассказал о состоянии выпавшей из окна 5-летней девочки

Источник:kp.ru
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Выпавшая из окна девочка переведена из реанимации в травматологию в Сыктывкаре

Выпавшая из окна девочка переведена из реанимации в травматологию в Сыктывкаре

Фото: Архив "КП"

Пострадавшая после падения с 15-метровой высоты девочка из Сыктывкара переведена из реанимационного отделения в отделение травматологии. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, однако оно до сих пор остается тяжелым, уточнили в региональном Минздраве.

Напомним, несчастный случай произошел в столице Коми накануне. Маленькая девочка, находясь дома одна, выпала из окна пятого этажа.

По данному факту начата доследственная проверка.