Минздрав Коми рассказал о состоянии выпавшей из окна 5-летней девочки

Выпавшая из окна девочка переведена из реанимации в травматологию в Сыктывкаре Фото: Архив "КП"

Пострадавшая после падения с 15-метровой высоты девочка из Сыктывкара переведена из реанимационного отделения в отделение травматологии. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, однако оно до сих пор остается тяжелым, уточнили в региональном Минздраве.

Напомним, несчастный случай произошел в столице Коми накануне. Маленькая девочка, находясь дома одна, выпала из окна пятого этажа.

По данному факту начата доследственная проверка.