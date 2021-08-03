В Сыктывкаре перекроют две улицы

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В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, улицу Петрозаводскую перекроют на трети проезжей части. Ограничения будут действовать с 4 до 18 августа в районе пересечения с улицей Малышева. Кроме того, половину ширины проезжей части перекроют на улице Первомайской. Ограничения будут действовать с 5 по 8 августа в районе дома № 83. В администрации пояснили, что дороги будут перекрывать в связи с проведением земляных работ.

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