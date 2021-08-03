В Коми закрыт сбор средств для 5-летней Лизы Процик из Воркуты

Фото: Егор АРТЕМЬЕВ

В Коми неравнодушные жители смогли за сутки собрать необходимую сумму для лечения Лизе Процик из Воркуты. Девочке требовалась сумма в 50 тысяч рублей для стоматологической операции.

За сутки удалось собрать более 80 тысяч рублей, рассказали в благотворительном фонде «Сила добра». Уточняется, что остаток средств пойдет на обследование Лизы в различных федеральных медицинских клиниках.

Напомним, об истории Лизы и ее семьи стало известно в рамках благотворительного марафона. У ребенка с рождения были диагностированы ДЦП и эпилепсия.

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