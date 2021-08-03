Коми спасатели эвакуировали с гор Ямала троих туристов

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Интинские спасатели эвакуировали с Приполярного Урала в Ямало-Ненецком автономном округе туристов из Екатеринбурга и Сургута. На это потребовалось четыре дня.

Группа туристов находилась в горах в районе реки Мокрая Сыня. На прошлой неделе в спасательную службу ЯНАО поступило сообщение о том, что туристам нужна срочная эвакуация. Это было связано с тем, что у двух мужчин 1977 и 1975 годов рождения поднялась высокая температура. С ними также был совершеннолетний сын одного из заболевших.

Ямальские спасатели не смогли отправиться на Приполярный Урал из-за непроходимой дороги. Кроме того, непогода не позволила поднять в воздух вертолет. Тогда спасатели обратились за помощью к своим коллегам из Коми, и заявка поступила в Инту.

30 июля двое спасателей выдвинулась в район реки Мокрая Сыня. Им пришлось преодолеть 200 километров. Спасатели ехали 16 часов без отдыха. Спасатели погрузили туристов на свой вездеход и сразу же выехали обратно. У мужчин неделю держалась высокая температура. Они ее сбивали лекарствами, но она вновь поднималась.

Спасатели и туристы преодолели половину пути, и на вездеходе отвалилось колесо. Поломка произошла вечером, поэтому было решено разбить лагерь на ночлег у горной речки. Спасатели связались с частниками, которые забрасывают на «ТРЭКОЛах» в горы туристов. Два снегоболотохода возвращались пустыми, поэтому водители захватили с собой спасателей и туристов. Группа прибыла в Инту 2 августа в 20:00. Туристов выгрузили на станции, куда приехала скорая помощь. Как передает «Комиинформ», спасательные работы заняли четыре дня.

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