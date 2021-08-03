В Коми лошадей проверят на инфекционную анемию

Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

В 2022 году в Коми всех лошадей в возрасте с шести месяцев исследуют на инфекционную анемию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Исследования проведут для того, чтобы предотвратить возникновение и распространение анемии в Коми. Специальные ветеринарные профилактические мероприятия проводятся каждый год. ИНАН – карантинное заболевание, вирусная болезнь однокопытных животных, крайне опасная для лошадей и безопасная для людей. Она характеризуется, в частности, бессимптомным течением. Основные признаки болезни – лихорадка, слабость, исхудание, расстройство сердечной деятельности. Вирус распространяется кровососущими насекомыми, а также при совместном выпасе.

В Коми случаи анемии фиксировали с 2004 по 2016 годы. Тогда преобладало бессимптомное течение болезни. При установлении такого диагноза на хозяйство, где содержатся больные животные, накладывается строгий карантин и ограничительные мероприятия. В Минсельхозе отметили, что лечения от анемии на сегодняшний день нет. Лошадей в эпизоотическом очаге приходится усыплять и утилизировать.

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