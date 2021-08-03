Сыктывкарца будут судить за то, что он купил 500 литров спирта

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В Сыктывкаре 37-летнего местного жителя обвиняют в закупке, хранении, перевозке спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в феврале сыктывкарец купил в интернете у неизвестного из Брянска 500 литров спирта. Мужчина получил товар в столице Коми и погрузил в свою машину. В этот момент сыктывкарца задержали полицейские. Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

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