В Коми назвали тройку лидеров среди городов и районов по количеству зараженных COVID-19

Всего под медицинским наблюдением находятся 6 257 человек. Фото: Архив "КП"

Сыктывкар, Ухта и Усть-Вымский район возглавили рейтинг по количеству новых зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, в Сыктывкаре, занимающем первое место антирейтинга, официально подтверждено 105 фактов заболевания за сутки. Следом идут Ухта - 50 случаев. Тройку лидеров замыкает Усть-Вымский район - 21 пациент с подтвержденным диагнозом.

За все время пандемии было обнаружено более 56 тысячи случаев заражения новой инфекцией.

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