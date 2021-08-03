Москвичка убедила пенсионерку из Коми перевести ей 45 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительнице Москвы 1971 года рождения подозревают в мошенничестве в отношении жительницы Коми, сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как рассказали в ведомстве, жительнице Сосногорского района 1958 года рождения позвонила неизвестная женщина и представилась соцработником некого центра «Забота». Собеседница сообщила, что пенсионерке положена компенсация за ранее купленные некачественные БАДы. При этом злоумышленница попросила перевести центру 45 тысяч рублей. Собеседница заявила, что это якобы сопутствующие расходы по начислению компенсации.

Год назад жительница Коми действительно покупала БАДы, и поэтому не стала проверять эту информацию. Женщина поверила собеседнице и перевела ей деньги. После этого дозвониться до «соцработника» она уже не смогла. Женщина обратилась в полицию, и правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве. Силовикам удалось найти подозреваемую. Ей оказалась ранее не судимая безработная москвичка. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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