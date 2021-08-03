В Сыктывкаре санитарку будут судить за то, что уронила пенсионерку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре санитарку будут судить за то, что она уронила 86-летнюю пациентку с операционного стола. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в апреле. Санитарка должна была помогать транспортировать пациентов в операционную, а также укладывать и снимать их с операционного стола. Обвиняемая попыталась переложить 86-летнюю пациентку с каталки на операционный стол. При этом она никого не позвала на помощь. В результате пенсионерка упала на пол, и у нее диагностировали перелом бедра.

Свою вину санитарка признала. Женщина объяснила, что не рассчитала свои силы. При этом пациентка не раз предлагала позвать кого-нибудь на помощь. Уголовное дело направят мировому судье.

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