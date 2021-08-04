Двое сыктывкарцев украли лифтовое оборудование

Фото: архив КП

В Сыктывкаре двоих местных жителей обвиняют в краже лифтового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в начале февраля. Двое приятелей гуляли по городу и на Октябрьском проспекте заметили большие ящики с лифтовым оборудованием. Они поняли, что подъездах демонтируют лифты, и вернулись туда ночью на «Газели». Злоумышленники вынесли из трех подъездов металлические профили и сдали их на металлолом. За это сыктывкарцы получили 20 тысяч рублей. Сумма ущерба от их действия составила 264 тысячи рублей.

Раскрыть преступление удалось благодаря бдительности жильца. Тот обратил внимание на двух молодых людей в капюшонах, которые ночью выносили из подъезда металл и складывали краденое в фургончик с надписью «Акватория». Жилец поделился своими наблюдениями с полицейскими.

Сыктывкарцев задержали, они признали свою вину. Мужчины возместили ущерб потерпевшей организации, переведя 290 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

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