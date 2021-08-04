В Коми поймали водителя с поддельными правами

Фото: ГУ МВД России по РО

В Печоре задержали водителя 1969 года рождения с поддельными правами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

ВАЗ-21214 ехал по автодороге Изъяю – Кожва, и на первом километре машину остановили сотрудники ГИБДД. Водитель показал права на свое имя. Правоохранители проверили документ по базам учета. Оказалось, что эти права на самом деле выдали другому человеку. Выяснилось, что мужчину лишили прав в 2019 году. Водитель дал признательные показания, и на него завели уголовное дело. Согласно законодательству, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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